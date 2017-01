The Doors 50. Yılını Hayranlarıyla Kutladı

60'lı yılların unutulmaz rock gruplarından 'The Doors', kendi adlarını taşıyan ilk çıkış albümlerinin 50. yılı anısına yeniden bir araya geldi.



Grubun yaşayan üyeleri John Densmore ve Robby Krieger geçtiğimiz Çarşamba günü Los Angeles'ta yüzlerce hayranıyla bir araya geldi. Grubun hayranları, 'The Doors Günleri' adı verilen bu buluşma için saatlerce yağmur altında bekledi.



Buluşmanın ardından grubun kurulduğu Los Angeles'taki Venice bölgesinde bir konser verildi.



Robby Krieger, bu özel günde yaşadığı hisleri şu sözlerle ifade ediyor:



"Bu The Doors'un 50. yılı. Tam burada Venice'te başladık ve yıllar sonra da buraya geri döndük. Bilirsiniz, bu bir döngü gibi."



'Light My Fire', 'Riders On The Storm' ve 'L.A. Woman' gibi hit parçalarıyla tanınan grubun klavyecisi Ray Manzarek, 2013 yılında Almanya'da hayatını kaybetmişti. Solist ve söz yazarı Jim Morrison ise 1971 yılında henüz 27 yaşındayken hayata gözlerini yummuştu.



Krieger, Morrison yaşasaydı bu 50. yıl etkinliği için ne düşüneceği hakkında bir fikrinin olmadığını, onun her zaman beklenmedik tepkiler verebileceğini söylüyor.



Krieger müzikte nostaljiyi severken, Densmore ise bundan sonra devam etmek için ilhamı evinden, ailesinden aldığını belirtiyor:



"Parmağım müziğin nabzının üstünde değil. Çokça okudum ancak bana gerçekten ilham veren şeyin torunlarım olduğunu anladım."



60'lı yılların çok tartışmalı gruplarından biri olan 'The Doors', bu 'farklılığını' daha çok Morrison'un şarkı sözleri ve sahnesindeki karizmatik ancak sürprizlerle dolu karakterine borçlu. Morrison'un ölümünün ardından üçlü olarak yollarına devam eden grup üyeleri, 1973'te yollarını ayırmıştı.



Auteur: euronews-tr



Tags: hayranlarıyla ABD Müzik Yıldönümü yılını Rock nroll kutladı Doors The Gepost: 06 januari 2017