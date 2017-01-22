The Coach: Patrick Mouratoglou, Nadal'ın Servis Performansındaki Dönüşüme Dikkat Çekiyor

The Coach: Patrick Mouratoglou, Nadal'ın servis performansındaki dönüşüme dikkat çekiyor.

The Coach: Patrick Mouratoglou, Nadal'ın servis performansındaki dönüşüme dikkat çekiyor


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