The Coach: Patrick Mouratoglou ile Djokovic-Verdasco Maçının Analizi

İlk turun merakla beklenen eşleşmesini tenis uzmanlarımızdan Patrick Mouratoglou yorumladı.

İlk turun merakla beklenen eşleşmesini tenis uzmanlarımızdan Patrick Mouratoglou yorumladı.


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