The Circle Filmi
The Circle filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Circle filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Eamon Bailey’in kurucusu olduğu Circle, çok güçlü ve büyük bir teknoloji şirketidir. Şeffaflığın ve mahremiyetin olmadığı, her anın kayıtlara geçtiği ve tüm dünyanın sizi izleyebildiği bir sistemi insanlar üzerinde uygulayan şirket yeni ve uygun denekler aramaktadır. Mae, bir Çağrı Merkezi’nde çalışan sıradan bir Amerikalıdır. Çalışkanlığıyla kısa zamanda Bailey’in dikkatini çeken Mae daha önce denenmemiş büyük bir deney için seçilir.
yönetmen: James Ponsoldt
senaryo: James Ponsoldt , Dave Eggers
oyuncular: Emma Watson, Ellar Coltrane, Glenne Headly, Bill Paxton, Nate Corddry, Karen Gillan, Mamoudou Athie, Tom Hanks, Beck, John Boyega, Julian von Nagel, Amie McCarthy Winn, Smith Cho, Amir Talai, Poorna Jagannathan , Elvy Yost , Ellen Wong
fİlmİn türü: Drama
orİjİnal adi: The Circle
yapimci fİrma: Imagenation Abu Dhabi FZ
yapim yili: 2017
yapim ülkesİ: Birleşik Arap Emirlikleri, ABD
orİjİnal dİlİ: İngilizce
fİlmİn süresİ: 110 dk.
resmİ sİtesİ: http://thecircle.movie/
dağitici fİrma: Pinema Film
vİzyon tarİhİ: 28.04.2017
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