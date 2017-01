The Beatles Resitali

Yunuscan Kaya, efsanevi İngiliz rock grubu The Beatles'ın 21 şarkısının aslına sadık kalarak gerçekleştirdiği solo piyano düzenlemeleri ile, 21 Ocak Cumartesi akşamı Mozarthaus'a konuk oluyor.



"Sevgili dinleyiciler...



Bildiğiniz gibi Beatles altmışlardan bu yana dünyayı kasıp kavurmuş, müzikte devrimler yapmış, yön vermiş ve kendinden sonra gelen neredeyse tüm gruplara ilham kaynağı olmuştur. Onların müziğini sözler olmadan da ne kadar zengin ve melodik olduklarını orijinaline en yakın şekilde uyarlayarak siz değerli dinleyicilere sunmak istedim. TRT'nin değerli sunucusu Uğur Haspolat'ın dediği gibi "Belki Beatles için söylenecek pek fazla bir şey kalmadı ama daha çalınacak çok şey var".



Yunuscan Kaya



Program; 1- Norwegian Wood



2- Hard Day's Night



3- And I Love Her



4- Please Please Me



5- Love Me Do



6- I Feel Fine



7- Black Bird



8- Oh Darling



9- Something



10- From Me To You



11- Girl



12- If I Fell



13- I Wanna Hold Your Hand



14- Julia



15- Can't Buy Me Love



16- Hey You've Got To Hide Your Love Away



17- Eleanor Rigby



18- Don't Let Me Down



19- She Loves You Ye



20- Yesterday



21- It Won't Be Long



Yunuscan Kaya 1990 yılında Ankara'da doğdu. Ortaokul yıllarında Hacettepe Konservatuvarı'ndan Nuriye Arıkan ile piyano eğitimine başladı ve lisans eğitimini Hacettepe Konservatuvarı Müzikoloji bölümünde tamamladı.Amatör olarak sürdürdüğü uğraşısının ilk meyvesi 2005 yılında Anküsev'de verdiği resital olmuştur. İlerleyen süreçte ev resitalleri vermiştir.İcracılığının yanı sıra bir diğer uğraşı alanı da piyano uyarlamalarıdır. Öyle ki J.S. Bach'ın az bilinen bazı org eserlerini piyanoya uyarlamış ve lisans bitirme projesi olarak Beethoven'in 5. Senfonisinin piyano redüksiyonlarını karşılaştırmıştır.Kaya'nın müzik merakı klasik müziğin ötesine geçmiştir. 2012'den bu yana faaliyet gösteren Queen Tribute grubu "A Kind Of Vision"ın kurucusu ve solistidir.Bu Programda yer alan Beatles uyarlamaları da yukarıda bahsedilen bu iki ilgi alanının bir araya gelmesiyle oluşmuştur.