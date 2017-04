Turkish Culinary Academy ile "That's Burger & Fries" eğitimi başlıyor.



El yapımı hamburger ekmekleri ile burgerler ve kızartmaları TCA'da yapıyoruz!!!



Etkinlik Detayları



Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.



Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



Eğitim toplam 1 gün / 3 saat sürecektir.



Florida Burger



Mexican Burger



Homemade Hamburger Ekmeği



Sürpriz Soslar



Kibrit patates



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy



Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A



Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 30: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 30: 00



Kategori : That s Burger & Fries



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır