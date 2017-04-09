That S Burger & Fries
Turkish Culinary Academy ile "That's Burger & Fries" eğitimi başlıyor.
Turkish Culinary Academy ile "That's Burger & Fries" eğitimi başlıyor.
El yapımı hamburger ekmekleri ile burgerler ve kızartmaları TCA'da yapıyoruz!!!
Etkinlik Detayları
Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.
Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.
Eğitim toplam 1 gün / 3 saat sürecektir.
Florida Burger
Mexican Burger
Homemade Hamburger Ekmeği
Sürpriz Soslar
Kibrit patates
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy
Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A
Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 30: 00
Kategori : That s Burger & Fries
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır