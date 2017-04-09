That S Burger & Fries

Turkish Culinary Academy ile "That's Burger & Fries" eğitimi başlıyor.

That S Burger & Fries

Turkish Culinary Academy ile "That's Burger & Fries" eğitimi başlıyor.

El yapımı hamburger ekmekleri ile burgerler ve kızartmaları TCA'da yapıyoruz!!!

Etkinlik Detayları

Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.

Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

Eğitim toplam 1 gün / 3 saat sürecektir. 

Florida Burger

Mexican Burger

Homemade Hamburger Ekmeği

Sürpriz Soslar

Kibrit patates

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy

Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A

Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 30: 00

Kategori : That s Burger & Fries

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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