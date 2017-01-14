Turkish Culinary Academy ile "That's Burger & Fries" eğitimi başlıyor.



El yapımı hamburger ekmekleri ile burgerler ve kızartmaları TCA'da yapıyoruz!!!



Etkinlik Detayları



Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.



Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



Eğitim toplam 1 gün / 3 saat sürecektir.



Florida Burger



Mexican Burger



Homemade Hamburger Ekmeği



Sürpriz Soslar



Kibrit patates



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.