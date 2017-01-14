Turkish Culinary Academy ile "That's Burger & Fries" eğitimi başlıyor.
El yapımı hamburger ekmekleri ile burgerler ve kızartmaları TCA'da yapıyoruz!!!
Etkinlik Detayları
Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.
Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.
Eğitim toplam 1 gün / 3 saat sürecektir.
Florida Burger
Mexican Burger
Homemade Hamburger Ekmeği
Sürpriz Soslar
Kibrit patates
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Kaynak: Etkinlik.io