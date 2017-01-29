TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Thailand Mutfağı" adlı workshop etkinliğinde thailand yemeklerinin yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.



Thailand mutfağının baharatlarla zenginleştirilen ekşi, tatlı, tuzlu ve acı olmak üzere dört ana lezzetin dengesinin buluştuğu eşsiz tariflerinin yapımında sizinde payınız olsun farklı kültürlerle tanışmaya hazır mısınız?



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler 8 kişilik Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,



• Eğitim toplam 1 gün/3 saat sürecektir.



Etkinlik Detayı :



- Hindistan Cevizli Sütlü Çorba



- Satay



- Bangkok Usulü Pilav



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.