Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Mehmet Türker için taziye mesajı yayınladı.
TGC'den yapılan yazılı açıklamada, TGC üyesi, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve sürekli basın kartı sahibi gazeteci Mehmet Türker'in uzun süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşerek bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.
Açıklamada, "Üyemiz, usta gazeteci-yazar Mehmet Türker'i kaybettik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren değerli meslektaşımız Türker'in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz. Mehmet Türker'i hiç unutmayacağız." ifadelerine yer verildi.
Mehmet Türker'in, gazeteciliğe 1962 yılında Gece Postası gazetesinde başladığı ve sırasıyla Yeni İstanbul, Yeni Gazete gazetelerinde çeşitli sahalarda muhabir olarak görev yaptığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Türker, Hürriyet, Meydan, Gözcü gazetelerinde yönetici olarak çalıştı. Hürriyet gazetesinde kısa bir muhabirlik döneminden sonra gazetenin 20 yıl boyunca istihbarat şefliği ve haber müdürlüğünü yaptı. Sözcü gazetesinin kuruluşunda yer aldı. Köşe yazarlığına başladığı Meydan gazetesi ve Gözcü gazetesinde aynı zamanda yayın koordinatörlüğü, haber müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1963 yılında ABD'li Prof. Charles Hulten'in direktörlüğünü yaptığı TGC'nin gazetecilik semineri sertifika programını tamamlayarak, Burhan Felek ve Prof. Hulten imzalı başarı sertifikası aldı. 1968'de işçi sendikaları başarı ödülüne, 1971 ve 1976'da haber ve seri röportaj dallarında Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin başarı ödülüne layık görüldü. 1985 yılında ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 'Yılın Gazetecisi' seçilerek onur belgesi ve onur madalyası sahibi oldu. Türker, Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin '2015 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne de layık görüldü."
Tgc'den, Gazeteci Mehmet Türker İçin Taziye Mesajı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Mehmet Türker için taziye mesajı yayınladı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Mehmet Türker için taziye mesajı yayınladı.