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Tgb'den Meclis Önünde Eylem

Tgb'den Meclis Önünde Eylem

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, TBMM önünde, cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifini protesto etti.

Tgb'den Meclis Önünde Eylem

TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, TBMM önünde, cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifini protesto etti. Meclis önünde buluşan bir grup TGB üyesi, 'Başkanlığa hayır' tişörtüyle gerçekleştirdikleri eylemde, "Meclis, milletvekilleri bu tasarıyı kabul etse de millet kabul etmeyecek" dedi.

- Ankara

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