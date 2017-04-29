Tffhgd'de Teker Güven Tazeledi

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Adıyaman Şubesinin olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı.



Dernek binasında düzenlenen kongrenin divan başkanlığını Muzaffer Akif Beyaz, divan üyeliklerin ise Zeynel Koparal ve Mehmet Şahin yaptı. Faaliyet raporu, gelir gider raporlarının okunmasının ardından seçime geçildi.



Mevcut Başkan Nevzat Teker'in tek liste halinde girdiği genel kurulda, Nevzat Teker yeniden başkan seçildi.



Kendisine güvenenleri ve destek olanları mahcup etmeme adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden TFFHGD Adıyaman Şubesi Başkanı Nevzat Teker, "Dernek olarak uzun yıllardır hizmet vermekteyiz. Bu çatı altında görev alan başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Bizlerde teslim almış olduğumuz bayrağı daha ileriye taşıma adına elimizden geleni yapmaktayız. Kısmet oldu ve bugün hep birlikte genel kurulumuzu icra ettik. Genel kurul toplantısında bizleri bu ulvi göreve tekrar seçen üyelerimize şükranlarımı sunuyor, bu kongrenin Türk Hakem camiasına ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman hakem ve gözlemci camiasını hak ettiği yerlere getirmek için çalışacağız. Bu vesileyle bugün bizlerle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



TFFHGD Adıyaman Şubesi Eski başkanı Muzaffer Akif Beyaz, "Uzun süre gerek hakem olarak, gerekse de dernek başkanı olarak görev yaptığım ve aynı çatı altında olmaktan her zaman onur duyduğum Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Adıyaman Şubesinin yapılan kongresinin ilimize ve camiamıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Yeni yönetim kurulu, Nevzat Teker, Nabi İzci, Eren Özçelik, Emre Yüzer, Bilal Çelik, denetleme kurulu Sırrı İnan, Cemil Yardım ve Nebi Almacı'dan oluşuyor. - ADIYAMAN