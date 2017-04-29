Tff UEFA B- Antrenör Kursu Antalya'da Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından UEFA B-Antrenör Kursu tamamlandı. TFF Eğitimcileri Coşkun Süer ve Aykut Canik'in verdiği kursa Necati Ateş, Çağdaş Atan, Oğuz Dağlaroğlu gibi ünlü futbolcular katıldı.



TFF tarafından UEFA B- Antrenör Kursu bugün tamamlandı. Kursu TFF Eğitimcileri Coşkun Süer ve Aykut Canik verdi. Belek Bölgesindeki bir otel'de gerçekleşen ve Galatasaray'ın golcülerinden Necati Ateş, Beşiktaş ile Trabzonspor eski futbolcusu Çağdaş Atan, Fenarbahçe eski kalecisi Oğuz Dağlaroğlu gibi ünlü futbolcularında katıldığı kursta Serik Belediyespor U15, U16, U17 ve U19 yaş gurubu alt yapı takımı futbolcuları da piyon oyunculuk yaparak antrenör adaylarına destek oldu. İstanbul'da Aile Hekimliği yapan Haznedarspor Teknik Direktörü Doktor Selim Koç'da antrenörlük kursunda eğitim gördü.



Geleceğin antrenörlerinin yetişeceği kurs hakkında bilgi veren TFF Eğitimcisi (Tudor) Coşkun Süer, "5-6 ay sonrası bu kursun ikinci etabı başlayacak. Onun sonucunda da UEFA B Kursu mezunu olacaklar. Tabi bu kursu bitirenler süper lig, birinci lig, ikinci ligini profesyonel takımlarda çalışamıyorlar alt yapıda çalışacaklar. Bilhassa kursun özünde 13-14 yaş eğitimi var. Ama üçüncü ligde yardımcı antrenörlük yapabilirler bir de BAL Liginde sorumlu olarak görev yapabilirler. 2, 3 sene çalıştıktan sonra çalışma temposuna göre UEFA A kursuna gidecekler. Orada tekrar 2, 3 sene çalıştıktan sonra PRO Lisans kursuna gidecekler o zaman Türkiye'nin her liginde çalışabilirler. Şu anda Türkiye liglerinde sorumlu olabilmek için profesyonel kulüplerde süper lig de PTT liginde PRO Lisans Kursu mecburiyeti var. Hatta alt yapı koordinatörü olmak için gençlik geliştirme projesinde çalışabilmesi için PRO lisansı olması lazım bir de Elit A lisansı olması lazım. Bu UEFA B ve A kursundan ayrı Elit A kursu açıyoruz. Bu kursu bitirenle genel koordinatör olabilir alt yapılarda. Profesyonel liglerde oynayan oyuncularımız var onlarla da kursa devam ediyoruz. Yeni bir antrenör nesli yetiştiriyoruz. Artık antrenmanın neler yapılacağı değil de eğitimin nasıl yapılacağı burada öğretiliyor. Burada UEFA A kursunu bitirmiş bir hoca İngiltere liginde çalışabilir. Eskiden böyle değildi herkes kendi ülkesini programını yapıyordu. Eskiden böyle değildi. Şimdi UEFA kurslarını özelliği bu kursları bitirenler, UEFA'ya üye olan yaklaşık 80 ülkenin hepsinde görev yapabilir bu lisansa sahip olanlar. Biz de 52.'inci üye olarak katılmıştık" dedi.



Beşiktaş ile Trabzonspor eski futbolcusu Çağdaş Atan, eğitimli genç futbolcularla verimli bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "2 yıl önce futbolu bıraktım. Şimdi Sergen Yalçın ile birlikte Gaziantep ve Kayserispor da görev aldım. Tabi bunun yanında mecburi olan diploma görevlerimiz var. Bunların ilki olan UEFA B diploması kursundayız. Güzel verimli iki etap geçirdik. Bu işe gönül veren bir sürü antrenör arkadaşımız var. Güzel bir gurup olduk. Serik Belediyespor'un alt yapısına oyuncu ve hocalarına çok teşekkür ediyoruz. Bu sıcakta fedakarlık gösterip oyunda piyonluk yaptılar. Başarılı geçti. Bu işe baş koydum adım adım gidebildiğim kadar gideceğim kendimizi geliştireceğim" diye konuştu.



Kursun tamamlanmasının ardından TFF eğitimcileri kursiyer antrenör adayları ve Serik Belediyespor alt yapı antrenörleri ile genç futbolcularına teşekkür ederken, ünlü futbolcu Necati Ateş gençlere seslenerek güzel haberlerini beklediklerini söyledi. - ANTALYA