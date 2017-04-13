Tff Tahkim Kurulu, Okan Buruk'un Cezasını Onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un 3 resmi müsabakadan men ile 13 bin lira para cezasını onadı.



TFF'den yapılan açıklamada, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Okan Buruk'a verdiği 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasının oy birliğiyle onandığı belirtildi.



Kurulun ayrıca, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Kayserisporlu futbolcu Erkan Kaş'a verilen 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasını da oy birliğiyle onadığı kaydedildi.