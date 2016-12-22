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Tff Tahkim Kurulu, Kosif'in Cezasını Onadı

Tff Tahkim Kurulu, Kosif'in Cezasını Onadı

DHA Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif'e verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

Tff Tahkim Kurulu, Kosif'in Cezasını Onadı

İSTANBUL-DHA Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif'e verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kosif'e verilen cezaya yönelik itirazı görüştüğü belirtilerek, "Fenerbahçe Kulübü yönetici Mehmet Selim Kosif'in, sportmenliğe aykırı açıklamada

bulunmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ile 30 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına

karar verilmiştir." denildi.

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