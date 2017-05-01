Tff Kadınlar 3. Ligi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Siirt Hasbeyspor, Muş Yağmurspor'u 2-0 yendi.



Siirt 2 Nolu sahada oynanan maçın ilk yarısında 1, ikinci yarısında da 1 gol bulan Hasbeyspor, grup lideri olan rakibine gol fırsatı vermeyerek 3 puanın sahibi oldu.



Hasbeyspor antrenörü Zeki Eren, yaptığı açıklamada, kendi sahalarında grubun en iyi takımlarından olan Muş Yağmurspor'la oynadıkları maçı kazanmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.



Sezon sonuna yaklaştıklarını ifade eden Eren, şunları kaydetti:



"Bizim amacımız, kazanmak veya kaybetmekten ziyade Türk futboluna yakışır şekilde bir oyun sergilemektir. Bu duyarlılık içerisinde olduğumuz zaman başarıların devamı kendiliğinden gelir. Futbolcularımı da gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum."