Tff Kadınlar 3. Ligi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Siirt Hasbeyspor, Muş Kartalspor'u 6-0 yendi.



Hasbeyspor Antrenörü Zeki Eren, yaptığı açıklamada, deplasmanda Muş ekibiyle oynadıkları maçtan galip ayrılarak 3 puan almanın sevincini yaşadıklarını söyledi.



Maçın ilk yarısında 2, ikinci yarısında ise 4 gol bulduklarını ifade eden Eren, şunları kaydetti:



"Maçta 6 gol bulmamıza rağmen konuk takıma gol fırsatı vermedik. Çok iyi hazırlandığımız maçtan galip ayrılmamız hem bizleri mutlu etti hem de bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırdı."