Tff Kadınlar 3. Ligi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Siirt Hasbeyspor, Muş Kartalspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.



Siirt Hasbeyspor Antrenörü Zeki Eren, yaptığı açıklamada hafta sonu deplasmanda Muş ekibiyle oynayacakları maç öncesi yoğun bir şekilde sürdürdükleri çalışmalarda sona geldiklerini söyledi.



Hafta içi Muş ekiplerinden Muş Alpaslanspor'u 13-0 yendiklerini anımsatan Eren şunları kaydetti:



"Bu farklı galibiyetin ardından Muş deplasmanına daha yüksek moralli çıkacağız. Şu anda cezalı ve sakat oyuncumuz yok. Tam kadro ile Muş Kartalspor'a konuk olacağız. İnşallah bu maçtan da hedeflediğimiz 3 puanı alıp ikinci yarıdaki galibiyet serimizi sürdüreceğiz.



Sezon boyunca verdiğimiz emeğin karşılığını almak için maçlarda gereken performansı göstermeye ve bunu skorlara yansıtmaya çalışıyoruz. Şimdiden maçın dostluk içerisinde geçmesini diliyorum."