Tff Kadınlar 3. Ligi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 8. Grup ekiplerinden Siirt Hasbeyspor, Muş Alpaslanspor karşısında elde ettiği farklı galibiyetinin sevincini yaşıyor.



Siirt 2 Nolu sahada oynanan maçın ilk yarısında 6 gol, ikinci yarısında ise 7 gol bulan Hasbeyspor, rakibine gol fırsatı vermeyerek maçtan 13-0 galip ayrıldı.



Hasbeyspor Antrenörü Zeki Eren, maçın ardından yaptığı açıklamada, sezonun son haftalarında puan kaybetmemek için futbolcularıyla verdikleri emeğin karşılığını aldıklarını söyledi.



Kendi sahalarında galip gelerek sezonun ikinci yarısındaki galibiyet serisini sürdürdüklerini ifade eden Eren, şunları kaydetti:



"Sezon sonuna son 5 hafta kaldı. Futbolcularımızla bu haftaların bizim için öneminin farkındayız ve buna göre maçlara hazırlanıyoruz. Şu anda grupta ilk 3 sıradayız ve en önemli hedefimiz olan bir üst lig için bundan sonra hiçbir puan kaybetmemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah, önceki sezonlarda ulaşamadığımız bir üst lig hedefimize bu sezon ulaşacağız."