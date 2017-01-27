Tff Kadınlar 3. Ligi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Siirt Hasbey Spor, Nuh Spor maçı hazırlıklarını tamamladı.



Siirt Hasbey Spor Antrenörü Zeki Eren, yaptığı açıklamada, üst üste galibiyetle sonuçlandırdıkları 4 maçın ardından Şırnak ekibiyle oynayacakları maça yüksek moralle çıkacaklarını söyledi.



Ligin ilk yarısında son 3 maçlarının kaldığını ifade eden Eren, Siirt'in ilk ve tek kadın futbol takımının bir üst lige çıkması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.



Mücadele ettikleri grupta lider takım ile aralarında sadece 3 puan fark olduğunu belirten Eren, "İnşallah bu fark kısa sürede kapanacak ve hedeflediğimiz grup şampiyonluğunu elde edeceğiz. Şırnak ekibiyle oynayacağımız maça da 3 puan hedefiyle çıkacağız. Futbolcularıma güveniyor, her iki takımın dostluk içinde geçireceği bir maç diliyorum." diye konuştu.