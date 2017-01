TFF Kadınlar 2. Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Hakkari Gücü Bayan Futbol Takımı, kendi evinde konuk ettiği Ağrı Birlik Spor'u 6-0 yendi.



Merzan futbol sahasında oyanan müsabakada Ağrı Birlik Spor Bayan Futbol Takımına karşı üstün bir oyun sergileyen Hakkari Gücü Bayan Futbol Takımı, maçı 6-0 kazandı.



Müsabaka sonunda her iki takım oyuncularıyla bir araya gelen Vali Cüneyit Orhan Toprak, görev yaptığı iki memleketin futbol takımlarının karşı karşıya gelerek kendilerine seyir gücü yüksek bir müsabaka izlettiklerini söyledi.



1993-1995 yılları arasında Ağrı Hamur Kaymakamlığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Toprak, "Şimdi de Hakkari Valiliği görevini yürütüyorum. Ağrı'da benim memleketim, Hakkari'de görev yaptığım iki memleket takımı bugün karşı karşıya geldi. Her iki takımda iyi bir oyun sergilediler. Ben her iki takımı tebrik ediyor, bundan sonra ki maçlarında da kendilerine başarılar diliyorum" dedi.



Müsabakayı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ile çok sayıda sporsever izledi.