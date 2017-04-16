Tff Eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar Oyunu Kullandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı ve iş adamı Mehmet Ali Aydınlar, referandum için oyunu eşi Seher Aydınlar ile birlikte Üsküdar Kandilli Anadolu Kız Lisesi’nde kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı ve iş adamı Mehmet Ali Aydınlar, referandum için oyunu eşi Seher Aydınlar ile birlikte Üsküdar Kandilli Anadolu Kız Lisesi'nde kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı ve iş adamı Mehmet Ali Aydınlar, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için yapılan referandum da oyunu eşi Seher Aydınlar ile birlikte Üsküdar Kandilli Anadolu Kız Lisesi'nde kullandı. Öğle saatlerinde eşi ile birlikte okula gelen Aydınlar, 2200 nolu sandıkta oyunu kullandı. Okul çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine Aydınlar, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" dedi. Aracına binen Aydınlar ve eşi okuldan ayrıldı. - İSTANBUL