Tff'den İşitme Engelli Taraftara Verilen Cezaya İnceleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sivasspor taraftarı olan işitme engelli İlhan Biçer'in, çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle ceza alması konusuyla ilgili çalışma başlattı.



TFF 1. Lig'deki Sivasspor-Adana Demirspor maçında çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ev sahibi ekip taraftarlarına yönelik verilen ceza nedeniyle mağduriyet yaşayan işitme engelli İlhan Biçer'in tepkisi, federasyondan tarafından da görüldü.



TFF'den yapılan açıklamada, "İşitme engelli bir vatandaşımızın elektronik bilet kartının, çirkin ve kötü tezahürat gerekçesi ile bloke edildiğine dair haberin ardından, federasyonumuz tarafından bu tür mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlatılmıştır." denildi.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşmasında, çirkin ve kötü tezahüratın yapıldığı bloklardaki seyircilerin, elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle Sivasspor'un ev sahibi olduğu bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:



"Müsabakaya giren ve engelli tribününde oturmayan taraftarların, engelli olup olmadıklarının önceden bilinmesi mümkün değildir. Söz konusu engelli vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi adına federasyonumuz, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile bir görüşme yapmış ve kendisinin karşılaşmayı protokol tribününde izlemesi yönünde fikir birliğine varmıştır. Sistemden kaynaklanan bu gibi sorunların ve mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için hukuk müşavirliğimiz tarafından detaylı bir çalışma başlatılmıştır."