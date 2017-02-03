Tff'den Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile İlgili Flaş Karar

FutbolArena - TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a verilen 60 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.



TFF Tahkim Kurulu Aziz Yıldırım'a verilen hak mahrumiyei cezası kaldırıldı



TFF'nin resmi internet sitesinden Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:



Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım'ın, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarında tehdit eylemi nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 4 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası ve 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,



Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Aziz Yıldırım hakkında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b ve 11. maddeleri uyarınca verilen 60 gün hak mahrumiyeti cezasının ve 40.000 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,



Fenerbahçe Futbol A.Ş. Kulüp idarecisi Alaeddin Yıldırım'ın, akredite olmadığı halde hakem soyunma odası koridorunda yer almasından dolayı FDT'nin 39/1. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Fenerbahçe Futbol A.Ş. Kulüp idarecisi Alaeddin Yıldırım'ın, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti cezası ve 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.