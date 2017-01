Tff Başkanı Demirören'den Önemli Açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Futbol Aktüel programında spor medyası yöneticilerinin sorularını yanıtladı.



Demirören'in konuşmasında öne çıkan sözler şöyle;



Kulüplerimiz ile ilgili UEFA'da temasta bulunduk. Kulüplerin borç yapılandırmasında gösterdiği emekten UEFA çok memnun.



TFF Başkanı olduğum sürece Beşiktaş'taki 100 milyon TL borcu almayacağım.



Milli Takım'daki krizin Kosova maçı öncesi bir şekilde çözüleceğini biliyorduk. Bu yüzden müdahale etmedik. Milli Takım'daki kriz sona erdi ve artık Milli Takım toparlandı. Bundan sonra kriz olacağını düşünmüyorum.



Hakem hataları dünyanın her yerinde yapılıyor. Hakem hatalarını azaltmak için tüm paydaşlar hep birlikte hareket etmeliyiz.



Kamuoyunda yaratılan baskı, hakemleri hata yapmasına sebep olabiliyor.



Bir sistem kötü gidiyor diye gidersek, hiçbir yeniliğe imza atamayız. Her reform, sancıyla başlar.



Hakem eğitimi için daha fazla ne gerekiyorsa yapacağız.



Mart ayında Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin testlerine başlayacağız.



Hakemlere her zaman "Adil olun, hata yapmaktan korkmayın, hatayı hata ile telafi etmeye kalkmayın" demişimdir.



MHK Başkanı Namoğlu ile görüştüm. İkinci yarıdan umutlu olduğunu söyledi.



Yapacağımız her reformda Kulüpler Birliği'nin görüşünü alıyoruz.



Video Yardımcı Hakem Sistemi'yle ilgili Kulüpler Birliği ile bir komisyon kuracağız. Tüm yeniliklerimizde bunu yaptık.



1., 2. ve 3. Lig'e vakıf kurdurduk. Her kararı birlikte alıyoruz.



Video Yardımcı Hakem Semineri'ne herkese çağırdık, yalnızca 2 teknik direktör ve 2 hakem geldi.



15 Temmuz sonrası güvendiğimiz, futbol camiasının bildiği, saydığı bir isim olduğu için Namoğlu'nu MHK Başkanlığına getirdi.



Gözlemcilik sistemine İngiltere modelinin aynısını getireceğiz. Birkaç gözlemci maçı ertesi gün videodan izleyecekler.



Bu gözlemciler, kararları raporlayıp belirlenmiş bir komiteye sunacaklar. Bu fikir aşamasında henüz.



Ne kadar açık olursak, o kadar da komplo teorilerinden de Türk futbolunu kurtarmış oluruz.



Göreve geldiğimizde 300 milyon TL olan bütçemiz şu an 550 milyon TL.



Ayrıca bu süreçte 196 milyon TL'lik de tasarrufumuz var.



Avrupa'nın en büyük 5. yayın geliri olan bir lige sahibiz.



Federasyonumuzda 2- ya da 3 kişi 25 bin TL'nin üzerinde maaş alıyor.



Passolig öncesi seyirci ortalaması 10.000 civarlarındaydı, şimdi ise 8.000 civarlarında.



Bu 2.000 kişi zaten tribünlerde görmek istediğimiz kişilere denk geliyor. Passolig ile bunu uyguladık.



Tribünleri doldurma konusunu ancak kulüplerle birlikte hareket ederek çözebiliriz.



Stadyumların bir eğlence yeri olduğunu göstermeliyiz. Kavga ortamını sonlandırmalıyız. Aileleri tribüne çekmeliyiz.



Türk futbolunda 2 duayen kaldı. Biri İlhan Cavcav, diğeri ise Aziz Yıldırım.



TFF Genel Kurulu'nun delege yapısının değişmesi gerekiyor. Bu fikre açığım. Gelen önerileri değerlendirebiliriz.



Genel Kurul'daki delege yapısının değişmesi statü değişikliği gerektiriyor. Bu da ancak Genel Kurul kararıyla değişebilir.



Fatih Hoca sadece A Milli Takım'ın hocası değil. Türkiye Futbol Direktörü'dür. Kendisinin altyapıyla ilgili çalışmaları var



Fatih Terim'in hem Galatasaray'ı hem de Milli Takımı çalıştırmasına sıcak bakmam.



Fatih Hocamız ileriki dönemlerde altyapı sistemiyle ilgili projelerini açıklayacak.



Altyapılar, sadece Milli Takım'ın değil, Türk futbolunun sorunudur.



En iyi hocaların altyapılarda olması lazım. Altyapılar hatır için alınmış eski oyuncularla dolu.



Kulüpler, transferlerini lisanslı menajerler üzerinden yapmak zorunda.



-Nisan ayında UEFA Yönetim Kurulu seçimi var. Umuyorum Sn. Servet Yardımcı da UEFA Yönetimi'ne seçilecek.



UEFA Başkanı da Servet Bey'in yönetime girmesini destekliyor.



Alex Ceferin UEFA Başkanlığını görevde olduğu sürece destekleyeceğiz.



Gündüz maçlarını oynatmaya kısmen başladık. Bu sayının artması için yayıncı kuruluşun da görüşü önemli.



Milli Takım olarak her maç tribünleri dolduruyoruz. İstanbul'da takımdaşlık olduğu sürece maçları Anadolu'da oynayacağız.



Konya ve Antalya'nın ardından Mart ayında Eskişehir'deki yeni stadyumda da maç oynayacağız.



Bence milli futbolcuların prim almamaları lazım. Milli Takım, milli bir davadır. Ama bizde sistem böyle gelmiş"



Fatih Hoca, maaşını TL'ye çevirdi. Teşekkür ediyorum.



Milli Takım antrenörü Levent Şahin'in maaşını dondurduk. Şu an Adanaspor teknik direktörü olduğundan bizden maaş almıyor.



SORU: "TFF başkanlığınızı bir cümle ile özetlemek isteseniz, ne derdiniz?"



Yıldırım Demirören: "(Gülerek) Yeter Yıldırım Demirören, yeter"



İSTANBUL / DHA