Tff, Açığa Alınan Kişileri Federasyondan Çıkardı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Tff, Açığa Alınan Kişileri Federasyondan Çıkardı

Türkiye Futbol Federasyonu 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarında açığa alınan; temsilci, hakem ve gözlemcilerin federasyon ile ilişkisinin kesildiğini açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarında açığa alınan; temsilci, hakem ve gözlemcilerin Federasyonumuz ile ilişkileri kesilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu"


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