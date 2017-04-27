Tff, Açığa Alınan Kişileri Federasyondan Çıkardı

Türkiye Futbol Federasyonu 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarında açığa alınan; temsilci, hakem ve gözlemcilerin federasyon ile ilişkisinin kesildiğini açıkladı.



İşte TFF'den yapılan açıklama;



"667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarında açığa alınan; temsilci, hakem ve gözlemcilerin Federasyonumuz ile ilişkileri kesilmiştir.



Türkiye Futbol Federasyonu"