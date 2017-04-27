Tff, Açığa Alınan Kişileri Federasyondan Çıkardı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yayınladı.
Türkiye Futbol Federasyonu 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarında açığa alınan; temsilci, hakem ve gözlemcilerin federasyon ile ilişkisinin kesildiğini açıkladı.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
"667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarında açığa alınan; temsilci, hakem ve gözlemcilerin Federasyonumuz ile ilişkileri kesilmiştir.
Türkiye Futbol Federasyonu"
Kaynak: Sporvadisi.com
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