Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası 2. Kademe Müsabakaları Malatya Grup maçları sona erdi.



Yeşiltepe sentetik sahada başlayan müsabakalara Mersin Çiflikköy Adonis, Gaziantep Şehit Kamil Belediyespor, Şanlıurfa Viranşehirspor ile Diyarbakır DSİ futbol takımları katıldı.



Grup müsabakaları sonunda Diyarbakır DSİ futbol takımı, Malatya grup birincisi olarak, Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.



Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakalara Malatya olarak iyi bir ev sahipliği gerçekleştirdikleri belirterek, "Katılan tüm takımların ayaklarına sağlık. Diyarbakır DSİ futbol takıma final maçlarında başarılar diliyorum." dedi.



Diyarbakır DSİ Antrenörü Müslüm Doğan da "Şampiyon olduk mutluyuz. Türkiye finaline gitmeye hak kazandık çok çalışıp oradan dereceyle dönmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.