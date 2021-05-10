TFF 1. Lig'de play off maçlarına katılacak takımlar hangileri? Play off maçları ne zaman?

Play of maçları ne zaman? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Dün Adana Demirspor'un üst lige çıkması sonrası merak edilen konulardan biri de üst lige geçecek olan 3. takımın hangisi olacağı oldu. TFF 1. Lig'de oynanacak play off maçları hakkında Play of maçları ne zaman? 1.Lig'de Play-off'a kimler kaldı? sorularının yanıtları araştırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020 - 2021 Sezonu TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig play-off müsabakalarının tarihlerini belirledi. TFF 1. Lig'de play-off yarı final maçları 17-21 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Süper Lig'e yükselen son takımı belirleyecek final maçı ise 25 Mayıs'ta oynanacak. Play of maçları ne zaman?İşte, ayrıntılar...

1. LİG'E PLAY-OFF'A KİMLER KALDI?

TFF 1. Lig'de son hafta mücadelesinde Altınordu, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-0 mağlup etti ve play-off'a kalan son takım oldu. İzmir ekibi yarı finalde sezonu 3. bitiren takımla karşı karşıya gelecek.

Mustafa Denizli ile ilk maçına geçen hafta Ümraniyespor karşısında çıkan Altay, İzmir'de Bandırmaspor'u konuk etti.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Enis Destan, 39. ve 47. dakikalarda Ahmet İlhan Özek, 64. dakikada Metehan Mimaroğlu ile 82. dakikada Yener Hüsamettin kaydetti. Bu sonucun ardından Altınordu, puanını 60'a yükseltti ve 6. sırada tamamladı. Play-off'a kalan son takım olan Altınordu, yarı finalde sezonu 3. sırada bitiren takımla karşı karşıya gelecek. Ligde kalması daha önce kesinleşen Balıkesirspor ise sezonu 35 puanla 13. sırada tamamladı.

Play-off eşleşmeleri

Sezonu üçüncü bitiren Samsunspor, Altınordu ile eşleşti.

İki takım arasında sezon içinde oynanan iki maç da berabere sonuçlanmıştı. Samsun'daki maç 1-1 biterken, İzmir'de gol sesi çıkmadı.

İstanbulspor ise Altay ile kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında sezon içinde oynanan iki maçı da İstanbulspor kazanmıştı. Sarı-siyahlılar İstanbul'da 2-1, İzmir'de ise 3-1'lik skorlarla güldü.

PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig'de yarı finalin ilk maçı 17 Mayıs Pazartesi oynanacak. İkinci karşılaşmalar ise 21 Mayıs Cuma günü yapılacak. Final müsabakası ise 25 Mayıs Salı günü olarak belirlendi. Finale ev sahipliği yapacak stadyum ise henüz açıklanmadı.

Play-off müsabaka tarihleri şöyle;

TFF 1. Lig

Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi

Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma

Final: 25 Mayıs Salı

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Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Çarşamba

Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazar

Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Perşembe

Yarı Final 2. Maçlar: 24 Mayıs Pazartesi

Final: 28 Mayıs Cuma

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