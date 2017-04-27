Tff 1. Lig'de Haftanın Hakemleri

TFF 1. Lig'de 30. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Tff 1. Lig'de Haftanın Hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 30. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

29 Nisan Cuma:

18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor: Yaşar Kemal Uğurlu

18.00 Samsunspor-Ümraniyespor: Barış Şimşek

18.30 Sivasspor-Giresunspor: Serkan Çınar

29 Nisan Cumartesi:

15.00 Denizlispor-Elazığspor: Tolga Özkalfa

15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Mete Kalkavan

16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor: Abdullah Yılmaz

18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor: Murat Özcan

30 Nisan Pazar:

16.00 Balıkesirspor-Boluspor: Süleyman Abay

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor: Bülent Birincioğlu


<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Futbol Federasyonu, Mersin İdmanyurduspor, Türkiye Cumhuriyeti, Futbol Federasyonu, Bülent Birincioğlu, Mersin İdman Yurdu, Mersin İdmanyurdu, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Abdullah Yılmaz
sponsored ads