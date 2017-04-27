Tff 1. Lig'de Haftanın Hakemleri
TFF 1. Lig'de 30. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 30. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
29 Nisan Cuma:
18.00 Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18.00 Samsunspor-Ümraniyespor: Barış Şimşek
18.30 Sivasspor-Giresunspor: Serkan Çınar
29 Nisan Cumartesi:
15.00 Denizlispor-Elazığspor: Tolga Özkalfa
15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Mete Kalkavan
16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor: Abdullah Yılmaz
18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor: Murat Özcan
30 Nisan Pazar:
16.00 Balıkesirspor-Boluspor: Süleyman Abay
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor: Bülent Birincioğlu
Kaynak: Sporvadisi.com
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