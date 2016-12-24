TFF 1. Lig'de Göztepe Deplasmanda Samsunspor'u 2-1 Yenerek Lider Oldu

TFF 1. Lig'de 16. hafta mücadelesinde Osman Özköylü yönetimindeki Samsunspor ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Göztepe kozlarını paylaştı. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Göztepe, 2-1'lik skorla kazandı.
GERİDEN GELDİ
Murat Gürbüzerol'un 21. dakikada attığı golle öne geçen Samsunspor bu üstünlüğünü koruyamadı. Göztepe'de Adis Jahovic, 23. dakikada eşitlik golünü atarken, 32. dakikada da Halil Akbunar, İzmir ekibini zafere taşıdı.
ZİRVEYE KONDU
Alınan bu sonucun ardından Samsunspor 11 puanda kalırken, Göztepe 31 puana çıkarak zirveye oturdu.
Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Göztepe sahasında Denizlispor ile karşılaşacak