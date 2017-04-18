Tff 1. Lig'de 4 Haftalık Program Açıklandı
TFF 1. Lig’in 4 haftalık programı açıklandı.
TFF 1. Lig'in 4 haftalık programı açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 30, 31, 32 ve 33. haftalarda oynanacak mücadelelerin programları belli oldu.
TFF 1. Lig'de 30, 31, 32 ve 33. haftada oynanacak maçların programı şu şekilde:
30. HAFTA
28 Nisan Cuma
Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor: 18.00
Samsunspor-Ümraniyespor 18.00
Sivasspor-Giresunspor: 18.30
29 Nisan Cumartesi
Denizlispor-Elazığspor: 15.00
Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 16.00
Altınordu-Şanlıurfaspor: 16.00
Adana Demirspor-Bandırmaspor: 18.30
30 Nisan Pazar
Balıkesirspor-Boluspor: 16.00
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Manisaspor: 18.30
31. HAFTA
02 Mayıs Salı
Ümraniyespor-Denizlispor: 16.00
Eskişehirspor-Samsunspor: 18.30
Giresunspor-Mersin İdmanyurdu: 18.30
03 Mayıs Çarşamba
Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 16.00
Göztepe-Sivasspor: 16.00
Şanlıurfaspor-Balıkesirspor: 17.30
Elazığspor-Gaziantep Büykşehir Belediyespor: 18.30
04 Mayıs Perşembe
Boluspor-Adana Demirspor: 16.30
Manisaspor-Altınordu: 18.30
32. HAFTA
06 Mayıs Cumartesi
Denizlispor-Eskişehirspor: 18.30
07 Mayıs Pazar
Sivasspor-Bandırmaspor: 13.30
Mersin İdmanyurdu-Göztepe: 16.00
Samsunspor-Giresunspor: 16.00
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Ümraniyespor: 18.30
Boluspor-Şanlıurfaspor: 18.30
08 Mayıs Pazartesi
Altınordu-Elazığspor: 16.30
Balıkesirspor-Manisaspor: 18.30
Adana Demirspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 19.00
33. HAFTA
12 Mayıs Cuma
Göztepe-Samsunspor: 18.30
13 Mayıs Cumartesi
Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu: 16.00
Ümraniyespor-Altınordu: 16.00
Giresunspor-Denizlispor: 18.30
14 Mayıs Pazar
Elazığspor-Balıkesirspor: 16.00
Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor: 16.00
Manisaspor-Şanlıurfaspor: 18.30
Adana Demirspor-Sivasspor: 18.30
15 Mayıs Pazartesi
Eskişehirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 18.30 - İSTANBUL