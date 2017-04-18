Tff 1. Lig'de 4 Haftalık Program Açıklandı

TFF 1. Lig’in 4 haftalık programı açıklandı.

Tff 1. Lig'de 4 Haftalık Program Açıklandı

TFF 1. Lig'in 4 haftalık programı açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 30, 31, 32 ve 33. haftalarda oynanacak mücadelelerin programları belli oldu.

TFF 1. Lig'de 30, 31, 32 ve 33. haftada oynanacak maçların programı şu şekilde:

30. HAFTA

28 Nisan Cuma

Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor: 18.00

Samsunspor-Ümraniyespor 18.00

Sivasspor-Giresunspor: 18.30

29 Nisan Cumartesi

Denizlispor-Elazığspor: 15.00

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 16.00

Altınordu-Şanlıurfaspor: 16.00

Adana Demirspor-Bandırmaspor: 18.30

30 Nisan Pazar

Balıkesirspor-Boluspor: 16.00

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Manisaspor: 18.30

31. HAFTA

02 Mayıs Salı

Ümraniyespor-Denizlispor: 16.00

Eskişehirspor-Samsunspor: 18.30

Giresunspor-Mersin İdmanyurdu: 18.30

03 Mayıs Çarşamba

Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 16.00

Göztepe-Sivasspor: 16.00

Şanlıurfaspor-Balıkesirspor: 17.30

Elazığspor-Gaziantep Büykşehir Belediyespor: 18.30

04 Mayıs Perşembe

Boluspor-Adana Demirspor: 16.30

Manisaspor-Altınordu: 18.30

32. HAFTA

06 Mayıs Cumartesi

Denizlispor-Eskişehirspor: 18.30

07 Mayıs Pazar

Sivasspor-Bandırmaspor: 13.30

Mersin İdmanyurdu-Göztepe: 16.00

Samsunspor-Giresunspor: 16.00

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Ümraniyespor: 18.30

Boluspor-Şanlıurfaspor: 18.30

08 Mayıs Pazartesi

Altınordu-Elazığspor: 16.30

Balıkesirspor-Manisaspor: 18.30

Adana Demirspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 19.00

33. HAFTA

12 Mayıs Cuma

Göztepe-Samsunspor: 18.30

13 Mayıs Cumartesi

Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu: 16.00

Ümraniyespor-Altınordu: 16.00

Giresunspor-Denizlispor: 18.30

14 Mayıs Pazar

Elazığspor-Balıkesirspor: 16.00

Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor: 16.00

Manisaspor-Şanlıurfaspor: 18.30

Adana Demirspor-Sivasspor: 18.30

15 Mayıs Pazartesi

Eskişehirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 18.30 - İSTANBUL

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