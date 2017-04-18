Tff 1. Lig'de 4 Haftalık Program Açıklandı

TFF 1. Lig'in 4 haftalık programı açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 30, 31, 32 ve 33. haftalarda oynanacak mücadelelerin programları belli oldu.



TFF 1. Lig'de 30, 31, 32 ve 33. haftada oynanacak maçların programı şu şekilde:



30. HAFTA



28 Nisan Cuma



Mersin İdmanyurdu-Eskişehirspor: 18.00



Samsunspor-Ümraniyespor 18.00



Sivasspor-Giresunspor: 18.30



29 Nisan Cumartesi



Denizlispor-Elazığspor: 15.00



Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 16.00



Altınordu-Şanlıurfaspor: 16.00



Adana Demirspor-Bandırmaspor: 18.30



30 Nisan Pazar



Balıkesirspor-Boluspor: 16.00



Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Manisaspor: 18.30



31. HAFTA



02 Mayıs Salı



Ümraniyespor-Denizlispor: 16.00



Eskişehirspor-Samsunspor: 18.30



Giresunspor-Mersin İdmanyurdu: 18.30



03 Mayıs Çarşamba



Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 16.00



Göztepe-Sivasspor: 16.00



Şanlıurfaspor-Balıkesirspor: 17.30



Elazığspor-Gaziantep Büykşehir Belediyespor: 18.30



04 Mayıs Perşembe



Boluspor-Adana Demirspor: 16.30



Manisaspor-Altınordu: 18.30



32. HAFTA



06 Mayıs Cumartesi



Denizlispor-Eskişehirspor: 18.30



07 Mayıs Pazar



Sivasspor-Bandırmaspor: 13.30



Mersin İdmanyurdu-Göztepe: 16.00



Samsunspor-Giresunspor: 16.00



Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Ümraniyespor: 18.30



Boluspor-Şanlıurfaspor: 18.30



08 Mayıs Pazartesi



Altınordu-Elazığspor: 16.30



Balıkesirspor-Manisaspor: 18.30



Adana Demirspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 19.00



33. HAFTA



12 Mayıs Cuma



Göztepe-Samsunspor: 18.30



13 Mayıs Cumartesi



Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu: 16.00



Ümraniyespor-Altınordu: 16.00



Giresunspor-Denizlispor: 18.30



14 Mayıs Pazar



Elazığspor-Balıkesirspor: 16.00



Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor: 16.00



Manisaspor-Şanlıurfaspor: 18.30



Adana Demirspor-Sivasspor: 18.30



15 Mayıs Pazartesi



Eskişehirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 18.30 - İSTANBUL