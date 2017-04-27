Tff 1. Lig'de 30. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
TFF 1. Lig’im 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
TFF 1. Lig'im 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
18.00 Mersin İdmanyurdu - Eskişehirspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18.00 Samsunspor - Ümraniyespor: Barış Şimşek
18.30 Sivasspor - Giresunspor: Serkan Çınar
29 Nisan Cumartesi
15.00 Denizlispor - Elazığspor: Tolga Özkalfa
15.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan
16.00 Altınordu - Şanlıurfaspor: Abdullah Yılmaz
18.30 Adana Demirspor - Bandırmaspor: Murat Özcan
30 Nisan Pazar
16.00 Balıkesirspor - Boluspor: Süleyman Abay
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor - Manisaspor: Bülent Birincioğlu - İSTANBUL
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