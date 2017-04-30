Tff 1. Lig

TFF 1. Lig’in 30. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi.

Tff 1. Lig

TFF 1. Lig'in 30. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-1 Boluspor'un üstünlüğü ile bitti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Balıkesirspor atağında Burak Çalık şutu çekti, top yandan auta gitti.

8. dakikada ceza sahası içinde topu bulan Burak, topu ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Rydell Poepon kafa vuruşuyla takımına beraberliği getiren golü attı. 1-1

54. dakikada Santos'un pasına cevap veren Chukwuma ceza sahası içinden attığı topu ağlarla buluşturdu. 1-2

63. dakikada Boluspor adına penaltı vuruşunu yapan Andre Santos'un şutunu kaleci kurtardı.

Stat: Balıkesir Atatürk Statı

Hakemler: Süleyman Abay xx, Mehmet Kapkuhan xx, Candaş Elbil xx

Balıkesirspor: Vukovic xxx, Oğuzhan xx, Eray xx (Rahmi dk. 90 ?), Nizamettin xx, Cüneyt x, Burak xxx, Doğa xx (Mehmet dk. 56 x), Glumac xxx, Bülent xx, Foxi xxx (Çağatay dk. 72 x), Abdulkadir xx

Yedekler: Asil, Şaban, İbrahim, Akçan

Teknik Direktör: Can Cangök

Boluspor: Melih xx, Alim x, Özgür xx, Poepon xxx, Chukwuma xxx (Abdulkadir dk. 72 x), Ramazan xx, Guido x (Mitchell dk. 89 ?), Furkan xxx, Santos xx (Hakan dk. 80 x), Kadir xx, Cengiz x

Yedekler: Sabri, Renato, Musa, Burak

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Burak (dk. 8) (Balıkesirspor), Poepon (dk. 27), Chukwuma (dk. 54) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Bülent, Oğuzhan, Glumac, Abdulkadir (Balıkesirspor), Alim, Abdulkadir (Boluspor) - BALIKESİR

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