Tff 1. Lig
1 galibiyetle ayrıldı.
1 galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Adana Demirspor'da Raspopovic'in kısa düşen pasında araya giren Bandırmaspor'da Atabey çaprazdan sert şutunda topu ağlarla buluşturdu. 0-1
14. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan Tufan'ın sert ortasında Tiago gelişine vuruşunda meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-1
16. dakikada Bandırmaspor'da Doğan çalımlarla ceza alanına içerine kadar girdi plasesinde topu ağlarla buluşturdu. 1-2
59. dakikada Adana Demirspor'da Gbric'in güzel ortasına Pote gelişine vurdu kaleci Okan zor pozisyonda kornere çeldi.
75. dakikada Bandırmaspor'da Gökhan Karadeniz'in ara pasında Atabey'in yerden şutunda topu filelerle buluşturdu. 1-3
83. dakikada Bandırmaspor'da Sertaç'ın talanı çizgisi üzerinden sert şutunda topu filelerle buluşturdu. 1-4
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Murat Özcan xx, Özgür Ertem xx, Önder Yılmaz xx
Adana Demirspor: Fevzi x, Mehmet x (Alican dk. 57 x), Tufan x, Pote x, Sercan x (Gbric dk. 39 x), Oğuzhan x, Raspopovic x, Berkay x, Tiago x, Serkan x, Leroy x (Berat dk. 65 x)
Yedekler: Emrullah, Göksu, Servan
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Bandırmaspor: Okan xxx, Deniz xx, Doğan xx (Bahri dk. 72 x), Henrique xx, Gökhan Karadeniz xx, Marino xx, Feridun xx (Sertaç dk. 78 x), Gökhan Yılmaz xx, Fofana xx, Ömer xx (Özgür dk. 88 ?), Atabey xxx
Yedekler: Ali, Oğulcan, Droppa, Sertaç
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Goller: Atabey (dk. 9 ve 75), Doğan (dk. 16), Sertaç (dk. 83) (Bandırmaspor), Tiago (dk. 14) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Serkan (Adana Demirspor), Atabey, Ömer, Sertaç (Bandırmaspor) - ADANA