Tff 1. Lig

1 galibiyetle ayrıldı.

Tff 1. Lig

1 galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Adana Demirspor'da Raspopovic'in kısa düşen pasında araya giren Bandırmaspor'da Atabey çaprazdan sert şutunda topu ağlarla buluşturdu. 0-1

14. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan Tufan'ın sert ortasında Tiago gelişine vuruşunda meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-1

16. dakikada Bandırmaspor'da Doğan çalımlarla ceza alanına içerine kadar girdi plasesinde topu ağlarla buluşturdu. 1-2

59. dakikada Adana Demirspor'da Gbric'in güzel ortasına Pote gelişine vurdu kaleci Okan zor pozisyonda kornere çeldi.

75. dakikada Bandırmaspor'da Gökhan Karadeniz'in ara pasında Atabey'in yerden şutunda topu filelerle buluşturdu. 1-3

83. dakikada Bandırmaspor'da Sertaç'ın talanı çizgisi üzerinden sert şutunda topu filelerle buluşturdu. 1-4

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Murat Özcan xx, Özgür Ertem xx, Önder Yılmaz xx

Adana Demirspor: Fevzi x, Mehmet x (Alican dk. 57 x), Tufan x, Pote x, Sercan x (Gbric dk. 39 x), Oğuzhan x, Raspopovic x, Berkay x, Tiago x, Serkan x, Leroy x (Berat dk. 65 x)

Yedekler: Emrullah, Göksu, Servan

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Bandırmaspor: Okan xxx, Deniz xx, Doğan xx (Bahri dk. 72 x), Henrique xx, Gökhan Karadeniz xx, Marino xx, Feridun xx (Sertaç dk. 78 x), Gökhan Yılmaz xx, Fofana xx, Ömer xx (Özgür dk. 88 ?), Atabey xxx

Yedekler: Ali, Oğulcan, Droppa, Sertaç

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Goller: Atabey (dk. 9 ve 75), Doğan (dk. 16), Sertaç (dk. 83) (Bandırmaspor), Tiago (dk. 14) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Serkan (Adana Demirspor), Atabey, Ömer, Sertaç (Bandırmaspor) - ADANA

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