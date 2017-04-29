Tff 1. Lig
TFF 1. Lig’in 30. hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor’u konuk eden Altınordu, rakibini 2-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un aut çizgisinden çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı, Oğulcan Ülgün havalanan topa yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, top yandan auta gitti.
21. dakikada Caner Cavlun, kaleci Erce'nin önde olduğunu görünce serbest vuruşta topu yaklaşık 30 metre sol çaprazdan direkt kaleye gönderdi. Erce son anda geri dönüp topu kornere tokatladı.
34. dakikada Atiemwen ceza sahası sol çaprazından uzak direk dibine vurdu, kaleci Ere Kardeşler, ayağıyla uzanıp mutlak golü önledi.
44. dakikada Serkan Göksu ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Sinan Ören sektirdiç Fatih Aktay dönen topa vurdu, ancak kaleci yine gole izin vermedi.
55. dakikada Erdoğan Yeşilyurt sol çaprazda iki hareketle 4 kişiden sıyrılıp ceza sahasına girer girmez plaseyi yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-0
74. dakikada Altınordu ceza sahasındaki karambolde Mertcan Çam vurdu, top direğin yanından auta çıktı.
88. dakikada Ndongala yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, top kaleci Erce'nin kontrolünde auta gitti.
90+4. dakikada Barış Alıcı ceza sahasında yere indirilince hakem penaltı noktasını gösterdi. Fatih Aktay güzel bir vuruşla penaltıyı gole çevirdi. 2-0
90+5. dakikada Serkan Göksu yaklaşık 35 metreden müthiş vurdu, kaleci Sinan topu 90'dan çıkardı.
Stat: Bornova
Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Muhammet Yumak xx, Ata Yıldırım xx
Altınordu: Erce xx, Yusuf Acer xx, Sinan xx, Kerim xx, Yusuf Abdioğlu xx, Serkan xx, Erdoğan xxx (Ali Mert dk. 90+3 ?), Barış xx, Oğulcan x (Arif dk. 46 xx), Okan xx (Alican dk. 77 x), Fatih xx
Yedekler: Ali Emre, Uğur Arslan, Seydi, Yusuf Yalçın Arslan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Şanlıurfaspor: Sinan x, Berkay xx, İzzet xx, Bakary Soro xx, Caner xx, Mertcan xx (Banahene dk. 76 x), Oktay x (N'Dongala dk. 58 x), Kağan xx, Atiemwen xx, Fevzi x (Batuhan dk. 64 x), Artun xx
Yedekler: Fatih, Cemil, Şaban, Abdulaziz
Teknik Direktör: Ogün Temizkanoğlu
Goller: Erdoğan (dk. 55), Fatih (dk. 90+4 pen.) (Altınordu)
Sarı kartlar: Serkan (Altınordu), Caner, Atiemwen (Şanlıurfaspor) - İZMİR