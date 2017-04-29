Tff 1. Lig
Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’in 30. haftasında evinde karşılaştığı Göztepe’yi 1-0 mağlup etti.
Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında evinde karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Murat Yıldırım'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Pereira'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.
76. dakikada Caner Arıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Murat, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Malatya İnönü Stadyumu
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Hakan Yemişken xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xxx, Caner Arıcı xx, Sedat Ağçay xxx, Michael Pereira xx, Azubuıke xxx, Sadık xxx, Dialiba xxx (dk. 86 Yiğitcan x), Murat Akça xxx, Rahman Buğra xxx, Murat Yıldırım xx (dk. 69 İrfan xx), Ayite x (dk. 75 Eren xx)
Yedekler: Hakan, Mehmet Sak, Yiğitcan Erdoğan, İrfan, Mba, Ahmet Aras, Eren
Teknik Direktör: İrfan Buz
Göztepe: Günay xxx, Emre Can x, Leo xx, Hakan Barış x (dk. 55. Kobakhidze x), Adıs Jahovıc xx, Gosso xx, Tanju xx, Segbefia xx, Halil x (dk. 81 Sinan x), Lokman x, Tayfur x (dk. 77 Emre Aygün x)
Yedekler: Mehmet Göktuğ, Soner, Emre Aygün, Umut, Kobakhidze, Sinan, Canberk
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Gol: Murat Akça (dk. 73) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı Kart: Lokman (dk. 90) (Göztepe)
Sarı kartlar: Azubuike, Murat, Rahman Buğra, Sadık (Evkur Yeni Malatyaspor), Tanju, Emre Can, Leo (Göztepe) - MALATYA