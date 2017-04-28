TFF 1. Lig'in 30. haftasında Sivasspor sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar



6. dakikada gelişen Giresunspor atağında ceza sahası sağ çaprazından yapılan ortaya altı pas içinde bulunan Özgürcan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında İbrahim Öztürk topu kornere attı.



13. dakikada Giresunspor ceza sahası önünde topla buluşan Leandro, Emre ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahasına girmeden yerden sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0



19. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içine yapılan ortaya Dodo kafa vuruşunu yaptı, kaleci Tolgahan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



41. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Galip bekletmeden ortasını yaptı. Ergin'in kafa vuruşunda top kaleci Eser'de kaldı.



58. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Galip'in içeriye çevirdiği topu önünde bulan Ergin meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0



79. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa gelişine vuran İbrahim'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Eser'de kaldı.



80. dakikada topla hareketlenen Ergin'in ceza sahasına girerken yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin içine çarparak oyun alanının dışına gitti.



83. dakikada Hakan'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.



84. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Özgür'ün şutunu Gökhan çizgiden çıkardı devam eden atakta Isaac'in vuruşuna kaleci Tolgahan'ın müdahalesinin ardından defans kornere gönderdi.



Stat: 4 Eylül



Hakemler: Serkan Çınar xx, Orkun Aktaş xx, Erdem Bayık xx



Sivasspor: Tolgahan xx, Rıdvan xx, Boye xx, İbrahim xx, Ziya xx (Gökhan dk. 68 x), Galip xxx, Yiğit x (Adem dk. 54 x), Hakan xx, Emre xxx, Leandro xxx, Ergin xxx (Ahmet dk. 82 x)



Yedekler: Muhammed, Kerim, Hasan, Tunahan



Teknik Direktör: Samet Aybaba



Giresunspor: Eser x, Dimitriadis x, Volkan xx (Çağlar dk. 75 x), Hüsamettin xx, Berkan xx, Recep xx, Sandro xx, Dodo x (Tomic dk. 54 x), Onur x, Özgür x, Abwo x, Özgürcan x (Isaac dk. 46 x)



Yedekler: Anıl, Cihan, Çağrı, Rızvan



Teknik Direktör: Yücel İldiz



Goller: Leandro (dk. 13), Ergin (dk. 58) (Sivasspor)



Sarı Kart: Emre (Sivasspor) - SİVAS