Tff 1. Lig
TFF 1. Lig’in 30. haftasında Samsunspor ile Ümraniyespor 2-2 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Ümraniyespor 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Vedat Bora'nın kullandığı serbest vuruşta Murat Gürbüzerol'un kafa vuruşunda topu kaleci Burak parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
11. dakikada sol kanattan Bahadır'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Leo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
33. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Özbayraktar'ın şutu yan direğe çarparak auta çıktı.
57. dakikada Gökay'ın ara pasında ceza sahasına giren Kone'nin şutu yandan auta çıktı.
79. dakikada Mustafa Sevgi'nin kullandığı uzun taçta yaşanan karambolde Abdülkerim'in şutu filelere gitti. 1-1
84. dakikada Mustafa Sevgi'nin kullandığı köşe vuruşunda Göksu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1
86. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında İbrahim'in şutunda top ağlara gitti. 2-2
Stat: Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Barış Şimşek xx, Serdar Diyadin xx, Sezgin Çınar xx
Samsunspor: Muyters xx, N'Diaye xx, Murat Gürbüzerol x (Canberk dk. 76 x), Gökay İravul xx, Mustafa Sevgi xx, Vedat Bora x (Göksu dk. 68 xx), Hasan Kılıç xx, Kevin Brands x (Halil İbrahim dk. 60 x), Abdulkerim Bardakçı xx, Kone xx, Ekram Reşmen xx
Yedekler: Furkan, Zola, Burhan, Caner
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Bulut Kaya x (Salifu dk. 46 x), Bahadır Taşdelen x (Tarık dk. 81 x), Serdar Özbayraktar x (Samet dk. 66 x), İbrahim Akdağ xx, Mehmet Sedef xx, Oğuz Ceylan xx, Mahatma xx, Leo xxx, Merthan Açıl xx, Erol Yükseler xx
Yedekler: Metin, Mustafa, Abdullah, Ömer,
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Abdülkerim (dk. 79), Göksu (dk. 84) (Samsunspor), Leo (dk. 11), İbrahim (dk. 86) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Kevin, Vedat, Gökay, Mustafa, Hasan, Kone (Samsunspor), Bulut, Bahadır (Ümraniyespor) - SAMSUN