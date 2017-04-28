Tff 1. Lig
TFF 1. Lig’in 30. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor’a 4-0 mağlup oldu.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'a 4-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Pedriel'in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Tita'nın yerden sert şutunda, kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.
10. dakikada Erkan'ın soldan ceza alanına ortasında topa yükselen Hakan Çinemre'nin kafa vuruşunda, kaleci Yunus Emre son anda dokunarak meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.
19. dakikada Rosa'nın pasında topla buluşan Erkan'ın vuruşanda top kaleci Yunus Emre'nin ayaklarından döndü, dönen topu defens uzaklaştırdı.
38. dakikada soldan Bilal'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasan Hüseyin'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
48. dakikada Erkan'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Rosa'nın arkası dönük halde topuğuyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleye gitti. 0-2
55. dakikada Erkan'ın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hasan Hüseyin'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
71. dakikada Mersin İdmanyurdu'nun kazandığı serbest vuruşu Tita kullandı, vuruşunda kaleci Boffin topu tokatlayarak kornere attı.
77. dakikada Ramazan'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Rosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4
Stat: Mersin Stadyumu
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Asım Yusuf Öz xx, Samet Çiçek xx
Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre x, Abdulkadir xx, Enes x, Mitrovic xx, Gökhan x, Nurullah xx, Hakan xx, Tita xx, Tolga x, Pedriel x (Mahmut Metin dk. 54 x), Sinan Kaloğlu x (Kudbettin dk. 66 x)
Yedekler: Furkan Güzel, Ahmet Bener, Mert, Emrah, Furkan Aydemir
Teknik Direktör: Levent Eriş
Eskişehirspor: Boffin xx, Kamil xx, Bilal xx, Akaminko xxx, Hakan Çinemre xx, Hürriyet xx (Ramazan dk. 66 xx), Uğur xx (Dorukhan dk. 66 xx), Hasan Hüseyin xxx (Ofoedu dk. 80 x), Erkan xxx, Ndong xx, Rosa xxx
Yedekler: Kayacan, Murat Uçar, Ofoedu, Kaan, Semih
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Goller: Hasan Hüseyin (dk. 38 ve 55), Rosa (dk. 48 ve 77) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Uğur, Hürriyet, Akaminko (Eskişehirspor), Enes, Mitrovic (Mersin İdmanyurdu) - MERSİN