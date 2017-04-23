Tff 1. Lig
TFF 1. Lig’in 29. haftasında Elazığspor, evinde ağırladığı Samsunspor’u 2-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Elazığspor, evinde ağırladığı Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
6. dakikada Youssef'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Diarra kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
28. dakikada Mustafa'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte Göksu ayak koyamayınca mutlak bir gol kaçtı.
33. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Kehinde ceza sahası içerisine girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlağı kaleci güçlükle çıkardı.
34. dakikada Elazığspor ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Erkam pasını Murat'a çıkardı. Murat'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
39. dakikada Tom'un ara pasında topla buluşan Diarra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Diarra'nın şutunu kaleci çıkardı.
44. dakikada serbest vuruşu kullanan Murat'ın şutunda kaleye giden topu kaleci Çağlar çift yumrukla kornere çeldi.
48. dakikada Hakan'ın sol kanattan ortası savunmaya çarparak Tom'un önünde kaldı. Tom'un ceza yayı üzerinden plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
66. dakikada Youssef'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde Mehmet ayak koydu ancak meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
69. dakikada Youssef'in kullandığı serbest vuruşu kaleci güçlükle kornere çeldi.
70. dakikada ceza sahası içerisinde Youssef'in pasında topla buluşan Çağrı'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
74. dakikada Tom'un kaptırdığı top sonrası sağ kanattan meşin yuvarlakla buluşan Halil İbrahim ceza sahası çizgisinde şutunu çekti. Kaleci Çağlar çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
90. dakikada Murat Kayalı'nın pasında topla buluşan Timur'un vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinden döndü.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Serkan Tokat xxx, Samet Çavuş xx, Oğuz Terzi xx
Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Hakan Bilgiç xx, Mehmet Ozan Tahtaişleyen xxx, Mehmet Yiğit xxx, Onur Güney xx, Traore xx, Çağrı Ortakaya xxx, Diarra xx (Mesut dk. 83), Tom xxx, Youssef Yeşilmen xxx (Murat Kayalı dk. 90 ?), Kehinde xx (Timur dk. 90 ?)
Yedekler: Serdar Kulbilge, Adem Alkaşi, Alpaslan Öztürk, Murat Kalkan
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Samsunspor: Muyters xx, Erkam Reşman xx, Ercan Yazıcı xx, Fatih Kılıçkaya xx, Mustafa Sevgi xx, Kenan Karışık xx (Zola dk. 85 ?), Hasan Kılınç xx, Vedat Bora xx (Lumu dk. 67 xx), Murat Gürbüzerol xxx, Kone xx, Göksu Türkdoğan xx (Halil İbrahim dk. 74 xx)
Yedekler: Furkan Köse, Ndiaye, Canberk Aydın, Burhan Arman
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Tom (dk. 48), Çağrı (dk. 70) (Elazığspor), Murat (dk. 34) (Samsunspor)
Kırmızı Kart: Traore (dk. 76) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: Diarra (Elazığspor), Fatih, Kenan, Ercan (Samsunspor) - ELAZIĞ