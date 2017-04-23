Tff 1. Lig
TFF 1. Lig’in 29. haftasında üst sıraları ilgilendiren Eskişehirspor-Sivasspor karşılaşmasında taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında üst sıraları ilgilendiren Eskişehirspor-Sivasspor karşılaşmasında taraflar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Boye'nin ara pasında Hakan Arslan vurdu, meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak dışarı çıktı.
29. dakikada Dorukhan'ın sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Semih Şentürk, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
37. dakikada John Boye'nin uzaktan sert şutunu kaleci Boffin güçlükle çıkardı.
40. dakikada Semih'in sağ kanattan ortasında Erkan'ın yerden vuruşu kalecide kaldı.
44. dakikada Erkan'ın pasında Uğur İnceman'ın ceza sahası dışarısından sert vuruşu üstten dışarı çıktı.
64. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu çizgi üzerinde tamamlayan John Boye, takımının ilk sayısını kaydetti. 1-1
71. dakikada sağ kanattan Erkan Zengin'in kullandığı kornerde Meye, kafa vuruşu ile kaleciyi avladı. 2-1
81. dakikada Leandro'nun kaleye gönderdiği topa ters bir dokunuş yapan Uğur İnceman, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 2-2
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Süleyman Özay xx,
Eskişehirspor: Ruud Boffin xxx, Hasan Hüseyin Acar xx (Ramazan Övüç dk. 81 x), Dorukhan Toköz xx, Uğur İnceman xx, Erkan Zengin xx, Kaan Kanak xxx (Axel Meye dk. 46 xx), Tarık Çamdal xx, Semih Şentürk xxx (Ofoedu dk. 74 xx), Akaminko x, Hakan Çinemre xx, Hürriyet Gücer xx
Yedekler: Kayacan, Felix, Murat Uçar, Bilal Aziz
Teknik Sorumlu: Mustafa Denizli
Sivasspor: Tolgahan xx, Yiğit İncedemir x (Kerim dk. 79 x), Galip Güzel xx, Leandro xx, İbrahim Öztürk xx, Gökhan x (Ahmet dk. 87 x), Burhan Eşer xx (Engin Keleş dk. 70 xx), John Boye xxx, Hakan Arslan xx, Rıdvan Şimşek xx, Emre Kılınç xx
Yedekler: Burak Yıldız, Ümit, Hasan, Dejan
Teknik Sorumlu: Samet Aybaba
Goller: Semih Şentürk (dk. 29), Axel Meye (dk. 71), Uğur İnceman (dk. 81 k.k.) (Eskişehirspor), John Boye (dk. 64) (Sivasspor)
Kırmızı kart: Tarık Çamdal (dk. 90) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Semih Şentürk (Eskişehirspor) John Boye, Emre Kılınç (Sivasspor) - ESKİŞEHİR