TFF 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor sahasında Bandımaspor'u 4-1 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar



13. dakikada Üstün Bilgi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Melih topu yumruklayarak kornere çeldi.



14. dakikada Guido'nun ceza sahasına yaptığı ortada Akabueze'nin kafa vuruşunu kaleci Okan çıkardı. Kaleciden dönen topu takip eden Santos topu ağlarla buluşturdu. 1-0



42. dakikada Umut Meraş'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Santos, kalecinin üstünden topu ağlara gönderdi. 2-0



57. dakikada Ferudun'un ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top kale direğinin az farkla yanında auta çıktı.



71. dakikada Boluspor'un yakaladığı kontratakta Guido ile Poepon'un duvar pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Guido topu ağlarla buluşturdu. 3-0



75. dakikada Silva'nın ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu. 3-1



83. dakikada Santos'un kullandığı köşe atışında topa yükselen Ramazan Sal'ın kafa vuruşu filelere gitti. 4-1



89. dakikada rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Akabueze'nin sert şutu yan direkten geri döndü.



Stat: Bolu Atatürk



Hakemler: Barış Şimşek xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Savranlar xx



Boluspor: Melih Ağa xx, Furkan Şeker xx, Alim Öztürk xx, Ramazan Sal xx, Umut Meraş xx, Özgür İleri xx, Yusuf Gültekin xx (Kadir Bekmezci dk. 65 x), Santos xxx (Renato Arapi dk. 86 ?), Akabueze xxx, Guido xxx, Poepon xx (Anco Jansen dk. 80 ?)



Bandırmaspor: Okan Kocuk xx, Deniz Kılınç xx (Sertaç Çam dk. 46 xx), Doğan Karakuş xx (Ömer Kandemir dk. 78 ?), Serkan Sözmen xx, Santos Souza xx, Silva xxx, Feridun Kıroğlu xx (Atabey Çiçek dk. 59 x), Fofana xx, Üstün Bilgi xx, Lukas Droppa xx, Can Avcı xx



Goller: Santos (dk. 14 ve 42), Guido (dk. 71), Ramazan Sal (dk. 83) (Boluspor), Silva (dk. 75) (Bandırmaspor)



Sarı kartlar: Can Avcı, Santos (Bandırmaspor), Akabueze, Anco Jansen (Boluspor) - BOLU