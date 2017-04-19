TFF 1. Lig'in 28. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında Elazığspor'a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar



10. dakikada soldan Youssef'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diarra'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



36. dakikada soldan Traore'nin pasında topla ceza sahasına giren Diarra'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla auta çıktı.



37. dakikada sağdan Tita'nın kullandığı serbest atışta kale önünde topa iyi yükselen yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.



48. dakikada Tita'nın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde seken topa arka direkte Enes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



57. dakikada Tita'nın pasında kale önünde topla buluşan Tolga'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



63. dakikada Tita'nın pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Pedriel'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



86. dakikada Mitrovic'ten kaptığı topla ceza sahasına giren Diarra, kaleci Mihaylov'u da geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2



Stat: Mersin



Hakemler: Barış Şimşek xx, Bülent Gökçü xx, Serdar Diyadin xx



Mersin İdmanyurdu: Mihaylov x, Abdulkadir xx, Enes x (Oğulcan dk. 82 ?), Gökhan xx, Mitrovic xx, Emrah x (Mahmut Metin dk. 46 x), Hakan xx, Güven xx (Kudbettin dk. 78 x), Tita xxx, Tolga xx, Pedriel xx



Yedekler: Yunus Emre, Mert, Atahan, Furkan



Teknik Direktör: Levent Eriş



Elazığspor: Çağlar xx, Hakan xxx, Onur xx, Mehmet Yiğit xxx, Ozan xx, Çağrı xx, da Silva xxx, Traore xx, Mesut xx (Murat Kayalı dk. 83 ?), Youssef xx (Berk dk. 69 xx), Diarra xxx (Timur dk. 89 ?)



Yedekler: Serdar, Timur, Alpaslan, Gilles, Murat Kalkan



Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş



Goller: Diarra (dk. 10 ve 86) (Elazığspor)



Sarı kartlar: Enes, Tolga (Mersin İdmanyurdu), da Silva, Ozan, Çağrı, Berk, Timur (Elazığspor) - MERSİN