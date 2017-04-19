Tff 1. Lig
TFF 1. Lig’in 28. hafta maçında Boluspor’u konuk eden Altınordu, rakibini 2-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 28. hafta maçında Boluspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar:
7. dakikada Poepon'un pasında ceza sahasında topla buluşan Andre Santos uygun durumda topu auta gönderdi.
9. dakikada Erdoğan'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Barış, kaleciyi de çalımladı ancak top az farkla auta gitti.
24. dakikada Serkan'ın ceza yayı üzerinden sert şutu kaleci Melih'de kaldı.
48. dakikada Okan Derici, duvar pasıyla girdiği ceza sahasında 3 kişinin arasından sıyrılıp vurdu, kaleci Melih gole izin vermedi.
49. dakikada kaleci Melih'in hatalı pasında sağ çaprazda topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt uygun durumda vurdu, top direği sıyırıp auta gitti.
63. dakikada kornerden gelen topu savunma arkaya aşırttı. Okan'ın gelişine vuruşunda Yusuf Abdioğlu'nun sırtına çarpan top filelere gitti. 1-0
72. dakikada Andre Santos'un pasında topla buluşan Poepon, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.
74. dakikada Barış Alıcı 2 kişiyi geçti, ceza sahasına girer girmez yayın üzerine topu ortaladı. Meşin yuvarlağa gelişine vuran Okan Derici topu filelere yolladı. 2-0
Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Samet Çavuş xx, Oğuz Terzi xx
Altınordu: Berke xx, Yusuf Acer xx, Sinan xx, Serkan xx (Uğur dk. 90 ?), Fatih xx (Hasan Kabze dk. 85 ?), Erdoğan xx, Kerim xx, Barış xx, Oğulcan xx, Yusuf Abdioğlu xxx, Okan xxx (Alican dk. 83 ?)
Yedekler: Erce, Seydi, Yusuf Arslan, İzlem
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Boluspor: Melih xx, Alim xx, Özgür x, Poepon xx, Ramazan x (Kadir dk. 70 x), Furkan xx, Musa Sinan x (Bentley dk. 65 xx), Andre Santos xx, Yusuf Emre xx, Anco Jansen x (Guido Koçer dk. 46 xx), Cengiz Umut xx
Yedekler: Sabri, Arapi, Abdulkadir, Hakan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Sarı kart: Yusuf Emre, Guido Koçer (Boluspor), Sinan, Kerim Alıcı (Altınordu)
Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 63), Okan (dk. 74) (Altınordu) - İZMİR