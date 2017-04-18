Tff 1. Lig

1 galibiyetle ayrıldı.

Tff 1. Lig

1 galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

11. dakika Giresunspor'da Dodo'nun uzaktan sert şutun top üstten auta çıktı.

36. dakika Adana Demirspor'da sol kanattan Leroy'un sert ortasında Pote kafa vuruşunda meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.1-0

60. dakika Adana Demirspor'da Alican çalımlar ceza alanına girdi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Giresunspor savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

67. dakika Giresunspor'da Dodo'nun yerden şutunda kaleci Zülküf son anda kornere çeldi.

71. dakika Giresunspor'da Rızvan ortasında Özgür Can'ın yarın volesinde top üstten az farkla auta çıktı.

76. dakika Giresunspor'da Volkan Okumak'ın şık vuruşunda kaleci Zülküf kornere çeldi.

81. dakika Giresunspor'da Hüsamettin'in sol kanattan ortasında Özgür Can gelişine vurdu topu filelerle buluşturdu.1-1

84. dakika Giresunspor'da Volkan Okumak ceza alanı çizgisi üzerinden şutunda topu ağlarla buluşturdu. 1-2

Hakemler: Emre Malok xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Emin Yıldırım xx

Adana Demirspor: Fevzi x Göksu x, Servan x (Zülkük dk. 45 x), Mehmet x (Berat dk. 88 x), Mustafa x, Pote xx, Oğuzhan x, Raspopovic x, Alican x, Serkan x, Leroy x (Tiago dk. 62 x)

Yedekler: Sercan, Waldison, Onur, Berkay

Teknik Sorumlu: Çağdaş Mavioğlu

Giresunspor: Eser xx, Dimitriadis xx, Abwo x (Volkan dk. 61 xx), Recep xx, Özgür Can xx, Rızvan xxx, Dodo xx (Tomic dk. 75 x), Onur xx, Özgür Yılmaz xx, Dilaver xx (Promise dk. 56 xx), Hüsamettin x

Yedekler: Anıl, Cihan, Çağrı, Çağlar

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Goller: Pote (dk. 36) (Adana Demirspor), Özgür Can (dk. 81) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan, Mehmet, Servan, Tiago (Adana Demirspor) Dodo, Özgür Can, Volkan (Giresunsor)

Kırmızı kart: Fevzi (dk. 45) (Adana Demirspor) - ADANA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Şahan Yılmaz, Adana Demirspor, Emin Yıldırım, Volkan Okumak, Özgür Yılmaz, Mehmet Şahan, Şahan Yılmaz, Giresunspor, Yücel İldiz
sponsored ads