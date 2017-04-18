Tff 1. Lig
1 galibiyetle ayrıldı.
1 galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar
11. dakika Giresunspor'da Dodo'nun uzaktan sert şutun top üstten auta çıktı.
36. dakika Adana Demirspor'da sol kanattan Leroy'un sert ortasında Pote kafa vuruşunda meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.1-0
60. dakika Adana Demirspor'da Alican çalımlar ceza alanına girdi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Giresunspor savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
67. dakika Giresunspor'da Dodo'nun yerden şutunda kaleci Zülküf son anda kornere çeldi.
71. dakika Giresunspor'da Rızvan ortasında Özgür Can'ın yarın volesinde top üstten az farkla auta çıktı.
76. dakika Giresunspor'da Volkan Okumak'ın şık vuruşunda kaleci Zülküf kornere çeldi.
81. dakika Giresunspor'da Hüsamettin'in sol kanattan ortasında Özgür Can gelişine vurdu topu filelerle buluşturdu.1-1
84. dakika Giresunspor'da Volkan Okumak ceza alanı çizgisi üzerinden şutunda topu ağlarla buluşturdu. 1-2
Hakemler: Emre Malok xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Emin Yıldırım xx
Adana Demirspor: Fevzi x Göksu x, Servan x (Zülkük dk. 45 x), Mehmet x (Berat dk. 88 x), Mustafa x, Pote xx, Oğuzhan x, Raspopovic x, Alican x, Serkan x, Leroy x (Tiago dk. 62 x)
Yedekler: Sercan, Waldison, Onur, Berkay
Teknik Sorumlu: Çağdaş Mavioğlu
Giresunspor: Eser xx, Dimitriadis xx, Abwo x (Volkan dk. 61 xx), Recep xx, Özgür Can xx, Rızvan xxx, Dodo xx (Tomic dk. 75 x), Onur xx, Özgür Yılmaz xx, Dilaver xx (Promise dk. 56 xx), Hüsamettin x
Yedekler: Anıl, Cihan, Çağrı, Çağlar
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Goller: Pote (dk. 36) (Adana Demirspor), Özgür Can (dk. 81) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan, Mehmet, Servan, Tiago (Adana Demirspor) Dodo, Özgür Can, Volkan (Giresunsor)
Kırmızı kart: Fevzi (dk. 45) (Adana Demirspor) - ADANA