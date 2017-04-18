Tff 1. Lig
TFF 1.Lig’in 28.haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı.
TFF 1.Lig'in 28.haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
18. dakikada Emre Kılınç'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Burhan Eşer'in kafa vuruşunda top kalenin hemen yanından auta çıktı.
43. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Serdar'ın yerden şutunda Ali Şaşal direkt dibinden topu çeldi.
47. dakikada Hakan'ın savunmanın arkasına gönderdiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Burhan'ın şutunu kaleci Burak kornere gönderdi.
70. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rıdvan'ın çevirdiği topu kontrol eden Emre'nin şutu direğin dibinden auta gitti.
80. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Beleck'in şutunu kaleci Ali Şaşal kornere gönderdi.
82. dakikada Ergin'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak taca çıktı.
90+1. dakikada Emre'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Leandro'nun kafa vuruşunda top auta gitti.
90+5. dakikada Kerim'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Burak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Koray Gençerler xx, Mustafa Sönmez xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Sivasspor: Ali Şaşal xx, Rıdvan xx, Boye xx, İbrahim Öztürk xx, Ziya xx, Hakan xx, Yiğit x (Galip dk. 46 x), Emre xx, Leandro xx, Burhan xx, (Burhan dk. 77 x), Ergin xx,
Yedekler: Tolgahan, Gökhan, Ahmet, Hasan, Adem,
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Ümraniyespor: Burak xx, Samet xx, Bulut xx, Serdar xx, İbrahim xx, Mehmet Sedef xx, Otoo x (Beleck dk. 46 x), Ömer Can x (Salifu dk. 55 x), Ömer Tunç xx, Merthan xx, Erol xx (Mustafa dk. 90 ?)
Yedekler: Metin, Bahadır, Oğuz, Mücahit
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Sarı kartlar: Galip, Ziya (Sivasspor), Erol, İbrahim (Ümraniyespor) - SİVAS