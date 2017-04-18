Tff 1. Lig
TFF 1. Lig’in 28. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 3-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Serkan Çınar xxx, Orkun Aktaş xxx, Erdem Bayık xxx
Bandırmaspor: Okan xxx, David xx, Doğan xxx (Özgür dk. 85 ?), Serkan xx, Gökhan Karadeniz xxx (Ömer 90+2 ?), da Silva xx, Feridun x (Sertaç dk. 73 x), Gökhan Yılmaz x, Fofana xxx, Üstün xxx, Bahri x
Yedekler: Ali Türkan, Oğulcan Şahin, Kıvanç Karakaş
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Göztepe: Günay x, Leo Schwechlen x, Soner x (Mehmet dk. 68 x), Hakan x (Segbefia dk. 46 x), Fuchs x, Jahovic xx, Gosso x, Tanju x, Halil x, Gençer x, Tayfun x (Sinan dk. 44 x)
Yedekler: Yavuz Aygün, Emre Aygün, Alexhander Kobakhidze, Lokman Gör
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Sarı kartlar: Bahri, da Silva (Bandırmaspor)
Goller: Üstün (dk. 22), Doğan (dk. 50), Gökhan Karadeniz (dk. 74) (Bandırmaspor), Jahovic (dk. 76) (Göztepe) - BALIKESİR