Tff 1. Lig
TFF 1. Lig’in 27. haftasında Elazığspor, evinde ağırladığı Sivasspor’la 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Elazığspor, evinde ağırladığı Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Elazığspor atağında sol kanattan Youssef'in ortasına ceza sahası içinde topa kafayla vuran Kehinde meşin yuvarlağı az bir farkla auta gönderdi.
16. dakikada Elazığspor atağında sol kanattan Youssef'in pasında topla buluşan Traore'nin ceza sahası içerisine girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
19. dakikada Elazığspor Tom ile hücuma çıkarken topu kaptırdı. Burhan Eşer ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
39. dakikada Mehmet Yiğit'in pasında topu göğsüyle önüne alan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kehinde meşin yuvarlağı auta gönderdi ve Elazığspor net bir fırsat kaçırdı.
51. dakikada Emre'nin ceza sahası içinde şutuna Çağrı elle müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Galip takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
56. dakikada sağ kanattan gelen Tom'un ortasında savunmanın müdahalesiyle top Onur'un önünde kaldı. Onur'un ceza sahası sol çaprazından şutu yan ağlarda kaldı.
58. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan dönen top Traore'nin önüne düştü. Traore'nin şutunda meşin yuvarlak az bir farkla auta çıktı.
73. dakikada Leandrinho'nun ceza sahası sağ çaprazından şutunu kaleci kornere tokatladı.
86. dakikada Leandrinho'nun ceza sahası içinden sert şutu az farkla auta gitti.
90. dakikada topu önüne alan Kehinde kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90+4. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Kehinde meşin yuvarlağı kafa ile filelere gönderdi. 1-1
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Mehmet Yıldırım xx, Oktay Önge xx
Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Hakan Bilgiç xx, Mehmet Ozan Tahtaişleyen xx, Mehmet Yiğit xx, Onur Güney xx, Cajic xx (Mesut dk. 90 ?), Traore xx (Murat Kayalı dk. 80 x), Çağrı Ortakaya xx, Youssef Yeşilmen x (Diarra dk. 71 x), Tom xx, Kehinde xx,
Yedekler: Serdar Kulbilge, Adem Alkaşi, Timur Bayram, Murat Kalkan
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Hasan Hatipoğlu xx, Yiğit İncedemir xx İbrahim Öztürk xx, John Boye xx, Ziya Erdal xx, Burhan Eşer xx (Leandrinho dk. 70 x), Galip Güzel xxx (Adem dk. 89 ?), Hakan Arslan xx, Emre Kılınç xx, Ergin Keleş xx (Kerim dk. 90 ?)
Yedekler: Muhammed Burak, Kelhar, Rıdvan Şimşek, Gökhan Süzen
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Emre Kılınç (dk. 51 pen.) (Sivasspor), Kehinde (dk. 90+4) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: Çağrı, Kehinde (Elazığspor) - ELAZIĞ