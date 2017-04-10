Tff 1. Lig

TFF 1. Lig’in 27. hafta maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u konuk eden Altınordu, rakibini 2-0 mağlup etti.

Tff 1. Lig

TFF 1. Lig'in 27. hafta maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Altınordu, rakibini 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Okan Derici, yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta topu tam 90'dan filelere gönderdi. 1-0

17. dakikada Ramazan Civelek sağdan iki kişiyi geçip penaltı noktası üzerine çıkardı, Barış Alıcı son anda ayak koyup mutlak golü önledi.

28. dakikada ceza sahasına giren Okan Derici, kaleyi karşısında gördüğü pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

35. dakikada Barış Alıcı ile duvar pası yapan Serkan Göksu ceza sahasına giremez girmez vurdu. Uğur Akdemir son anda ayağını uzatıp filelere giden topu kornere çeldi.

42. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf Abdioğlu dönüp vurdu. Meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.

45+1. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Bonilla Sanchez uygun durumda vuruşunda top üstten auta çıktı.

47. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Bonilla, karşı karşıya pozisyonda vurdu. Kaleci Erce yüzde yüzlük pozisyonda gole izin vermedi.

77. dakikada Fatih Aktay ceza sahasında topla buluşup vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Stat: Bornova

Hakemler: Süleyman Abay xx, Gökmen Olgaç xx, Candaş Elbil xx

Altınordu: Erce xx, Yusuf Acer xx, Sinan xx, Kerim xx, Yusuf Abdioğlu xx, Serkan xx (Oğulcan dk. 70 xx), Erdoğan xxx, Arif xx, Barış xx (Ali Mert dk. 90+1 ?), Okan xxx (Alican dk. 78 x), Fatih xx

Yedekler: Berke, Seydi, Yusuf Arslan, İzlem

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Stachowiak x, Uğur xx (Tevfik dk. 77 x), Rıza x, Akakpo xx, Özgür xx, Murat x (Bonilla dk. 32 xx), Gökhan xx, Muhammet xx, Erdal xx, Ramazan xx (Erhan dk. 71 x), Ekigho x

Yedekler: Necati, Ahmet, Mehmet Erdem, Cumali

Teknik Direktör: Oğuz Çetin

Goller: Okan Derici (dk. 8 ve 28) (Altınordu)

Sarı kartlar: Muhammed Reis, Özgür Özkaya, Gökhan Alsan, Rıza Efendioğlu (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Arif Morkaya, Oğulcan Ülgün (Altınordu) - İZMİR

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