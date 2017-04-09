Tff 1. Lig
TFF 1. Lig’in 27. haftasında Balıkesirspor, sahasında Denizlispor ile karşılaştı.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor, sahasında Denizlispor ile karşılaştı. Mücadele Denizlispor'un 2-1 galibiyeti ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
21. dakikada sol kanattan Burak'ın ortasına cevap veren Mehmet Boztepe topu filelere gönderdi 1-0
33. dakikada Abdulkadir Özgen takımı tehlikeli bir pozisyon yakaladı, fakat gol ile sonuçlandıramadı.
55. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Andre meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
67. dakikada Abdulkadir Denizlispor ceza sahasının sağından yapılan ortayı iyi bir kafayla karşıladı. Top kale direğinden az bir farkla auta çıktı.
86. dakikada gelişen Denizlispor atağında Barış ceza sahası içinden bulduğu pozisyonu iyi değerlendirdi ve topu ağlarla buluşturdu. 1-2
Stat: Atatürk
Hakemler: Emre Malok xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Balıkesirspor: Atilla xx, Eray xx, Mehmet xx (Foxi dk. 77 x), Bakamenga xx, Okan xx (Oğuzhan dk. 63 x), Cüneyt xx, Burak xx, Glumac xx, Bülent xx, İshak xx, Abdulkadir xx
Yedekler: Vukovic, Doğa, Çağatay, İbrahim, Rahmi
Teknik Direktör: Can Cangök
Denizlispor: Asil xx, Ömer xx, Ziya xx, Cihan xx (Andre dk. 46 xx), Yasin x, Leandro Kappel xx, Veli xx (Barış dk. 80 ?), Taşkın xx, Sankoh x, Cenk xx, Kerem xx (Taha dk. 86 ?)
Yedekler: Zeki, İsmail, Şevki, Berkan
Teknik Direktör: Cengiz Tarım (Antrenör)
Goller: Mehmet (dk. 21) (Balıkesirspor), Andre (dk. 55 pen.), Barış (dk. 86) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Bülent, Abdulkadir, Oğuzhan, İshak (Balıkesirspor), Ziya, Barış (Denizlispor) - BALIKESİR