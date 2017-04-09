TFF 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor, sahasında Denizlispor ile karşılaştı. Mücadele Denizlispor'un 2-1 galibiyeti ile sona erdi.



Maçtan dakikalar



21. dakikada sol kanattan Burak'ın ortasına cevap veren Mehmet Boztepe topu filelere gönderdi 1-0



33. dakikada Abdulkadir Özgen takımı tehlikeli bir pozisyon yakaladı, fakat gol ile sonuçlandıramadı.



55. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Andre meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1



67. dakikada Abdulkadir Denizlispor ceza sahasının sağından yapılan ortayı iyi bir kafayla karşıladı. Top kale direğinden az bir farkla auta çıktı.



86. dakikada gelişen Denizlispor atağında Barış ceza sahası içinden bulduğu pozisyonu iyi değerlendirdi ve topu ağlarla buluşturdu. 1-2



Stat: Atatürk



Hakemler: Emre Malok xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mehmet Salih Mazlum xx



Balıkesirspor: Atilla xx, Eray xx, Mehmet xx (Foxi dk. 77 x), Bakamenga xx, Okan xx (Oğuzhan dk. 63 x), Cüneyt xx, Burak xx, Glumac xx, Bülent xx, İshak xx, Abdulkadir xx



Yedekler: Vukovic, Doğa, Çağatay, İbrahim, Rahmi



Teknik Direktör: Can Cangök



Denizlispor: Asil xx, Ömer xx, Ziya xx, Cihan xx (Andre dk. 46 xx), Yasin x, Leandro Kappel xx, Veli xx (Barış dk. 80 ?), Taşkın xx, Sankoh x, Cenk xx, Kerem xx (Taha dk. 86 ?)



Yedekler: Zeki, İsmail, Şevki, Berkan



Teknik Direktör: Cengiz Tarım (Antrenör)



Goller: Mehmet (dk. 21) (Balıkesirspor), Andre (dk. 55 pen.), Barış (dk. 86) (Denizlispor)



Sarı kartlar: Bülent, Abdulkadir, Oğuzhan, İshak (Balıkesirspor), Ziya, Barış (Denizlispor) - BALIKESİR