Tff 1. Lig

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor’u 1-0 yendi.

Tff 1. Lig

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 1-0 yendi.

Maçtan dakikalar

39. dakikada Dimitriadis'in Bandırma kalesi önüne gönderdiği topa Recep müsait durumda dokunamadı.

41. dakikada ani gelişen atakta da Silva'nın şutu az farkla auta çıktı.

50. dakikada Berkan'ın caza alanına gönderdiği topa özgür Yılmaz'ın kafa vuruşu az farkla aut.

53. dakikada Çağlar'ın ortasında Özgür Can'ın kafa vuruşunu Okan iki hamlede önledi.

57. dakikada Bandırmaspor penaltı kazandı. Giresun ceza alanına giren Atabey, Özgür Yılmaz tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sertaç'ın plasesi direğe vurarak dışarı çıktı.

64. dakikada Dilaver'in kullandığı köşe atışından gelen topu kontrol eden Çağlar pasını Recep'e verdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşu ile meşin yuvarlak Kaleci Okan'ın yanından ağlara gitti. 1-0

Stat: Atatürk

Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Mehmet Kısal xx, Muhammet Yumak xx

Giresunspor: Eser xxx, Dimitriadis xxx, Volkan xx (Dilaver (dk. 61 x), Abwo xxx (Lopez dk. 84), Berkan xxx, Recep xxx, Özgür Can xx, Çağlar xx (Rızvan dk. 69 x), Dodo xx, Onur xxx, Özgür Yılmaz xxx

Yedekler: Anıl, Cihan Can, Çağrı Bülbül, Isaac

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Bandırmaspor: Okan xx, Deniz xx, Serkan xx (Üstün dk. 87), Santos Souza xx, Gökhan x (Doğan dk. 83 x), da Silva x, Fofana xx, Ömer xxx, Lukas x, Sertaç x (Feridun dk. 71 x), Atabey xx

Yedekler: Ali, Oğulcan, Özgür, Gökhan

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Sarı kartlar: Dodo (dk. 16), Çağlar (dk.39), Berkan (dk.44), Eser (dk. 59), Onur (dk. 88)(Giresunspor) Fofana (dk. 77), Santos Souza (dk. 81), Atabey (dk. 83) (Bandırmaspor)

Kırmızı Kart: Lukas (dk. 54) (Bandırmaspor)

Gol: Recep (dk. 64) (Giresunspor) - GİRESUN

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